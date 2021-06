Rubiera: auto contro bici, morto 51enne di Fidenza- FOTO

Per cause al vaglio degli agenti di polizia locale dell’unione Tresinaro Secchia, un ciclista di 51 anni, Cristian Sani, ha perso la vita nel dopo uno scontro con una Bmw avvenuto all’intersezione tra via Paduli e via Bixio.

La tragedia intorno alle 18 di giovedì: a nulla è servito l’intervento di ambulanza e automedica inviate dal 118, l’uomo è deceduto a seguito delle lesioni riportate.