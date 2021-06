Evade dai domiciliari per picchiare la madre: arrestato

PUBBLICITÀ

L’episodio è avvenuto tra Neviano degli Arduini e Traversetolo nella serata del 3 giugno.

Il giovane ha detto al padre che sarebbe andato dalla madre per picchiarla: ha preso l'auto ed è uscito dall'abitazione. Il padre ha chiamato l'ex moglie per avvertirla. La donna ha subito chiamato i carabinieri che sono riusciti ad intercettarlo lungo il percorso. Una pattuglia si è recata a casa della madre mentre le altre lo hanno cercato lungo la strada che avrebbe dovuto percorrere per andare a casa della madre.

I carabinieri delle stazioni di Traversetolo e Neviano hanno individuato l’auto del giovane in località Sasso: per il 24enne è scattato l’arresto per evasione.