Colpo allo spaccio: sequestrati oltre 120 grammi di cocaina e 5 mila euro in contanti

Il 34enne è stato fermato in auto in via Callani: alla vista dei militari si è subito innervosito.

In auto aveva 7 contenitori termosaldati con all’interno circa 15 grammi di cocaina, oltre a 2 mila euro in contanti. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.

Nell’abitazione di un 38enne italiano, sospettato di essere un pusher, sono stati trovati 100 grammi di cocaina, il materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 3 mila euro in contanti.

L’uomo, dopo che i carabinieri hanno bussato alla porta, si è nascosto in casa. Per questo motivo i militari hanno effettuato la perquisizione: nella parte superiore dell’armadio il 38enne nascondeva un contenitore con 100 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e alcuni pezzi di cellophane.