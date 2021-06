Intorno alle 5,30 i carabinieri della stazione di Gualtieri sono intervenuti lungo la provinciale via Cisa all’altezza di Lentigione di Brescello.

Per cause in corso di accertamento , un camion che trasportava oltre 6 tonnellate di frutta e verdura si è ribaltato finendo la sua corsa contro le recinzioni di due abitazioni.

Il conducente, un 39enne di Parma, ha riportato ferite non gravi: sul posto anche i soccorsi stradali per la rimozione del mezzo e il ripristino della viabilità.