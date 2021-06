I trilocali in vendita a Parma più comodi per famiglie

A breve ti trasferirai a Parma e sei alla ricerca di una nuova casa, che sia adatta alle esigenze della tua famiglia e abbia una metratura sufficiente per accogliere tutti senza problemi? Allora sicuramente ti conviene orientarti su un trilocale, perché è una soluzione che si colloca nel mezzo tra la villetta ed il monolocale, che sarebbe decisamente troppo piccolo per una intera famiglia. Un aspetto che però non deve mai essere sottovalutato è l’ubicazione dell’immobile, perché la posizione fa la vera differenza in termini di comodità. Se hai intenzione di trasferirti con la famiglia, ti consigliamo di non sottovalutare aspetti come la vicinanza al luogo di lavoro, alle scuole, ma anche a supermercati, farmacie e via dicendo.

Le zone di Parma più comode per le famiglie

I trilocali in vendita a Parma sono diversi, nelle varie zone della città, dunque non dovresti incontrare grandi difficoltà nel trovare la soluzione abitativa più adatta alle tue esigenze. Vediamo però insieme quali sono i quartieri più comodi per le famiglie, ben collegati al resto della città e ricchi di servizi nelle immediate vicinanze.

# Centro storico

Il centro storico è senza dubbio un’ottima zona, la migliore di Parma dal punto di vista urbanistico e culturale. Come sempre però, per acquistare un appartamento nel cuore della città bisogna essere disposti ad investire un capitale maggiore perché questa è la zona più cara dal punto di vista del mercato immobiliare. Per una famiglia, vivere nel centro storico di Parma significa avere tutti i servizi a portata di mano e non dover nemmeno utilizzare l’auto nella maggior parte dei casi. Tutto però dipende anche dal proprio luogo di lavoro e dalla sua ubicazione. Quel che è certo è che conviene investire per un immobile in questa zona se un domani si intende metterlo a rendita, perché non è certo difficile trovare un potenziale acquirente o un affittuario.

# Zona Molinetto

Il quartiere Molinetto si trova lungo via Spezia ed è una zona molto interessante per le famiglie, perché ben collegata con il resto della città e ricca di servizi. Dal supermercato alla scuola, dal ristorante alla banca, non manca proprio nulla in questo quartiere, che può essere perfetto anche per chi deve raggiungere il luogo di lavoro percorrendo la tangenziale. Questa infatti si trova nelle vicinanze, così come non mancano le fermate dell’autobus per raggiungere qualsiasi altra zona di Parma. Il quartiere Molinetto è insomma un’ottima opzione, che ti conviene prendere in considerazione anche perché molto più economica rispetto al centro storico.

# Zona San Lazzaro

La zona San Lazzaro comprende tutti i quartieri che si trovano nella parte orientale della città ed è molto gettonata dalle famiglie perché ricca di servizi e di aree residenziali molto tranquille. L’unica pecca è la maggiore distanza dal centro storico, che però si raggiunge facilmente sia con i mezzi pubblici che con l’auto. Gli immobili in zona San Lazzaro hanno dei prezzi piuttosto competitivi e si trovano soluzioni abitative di vario tipo: dall’appartamento di nuova costruzione a quello più datato, risalente agli anni ‘60.