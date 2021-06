Covid – A Parma 27 nuovi contagi, nessun decesso

Sono 27 i nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 21 sintomatici, registrati a Parma e provincia nelle ultime 24 ore. Nel nostro territorio non c’è stato nessun decesso. In terapia intensiva ci sono 7 pazienti, uno in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.365 casi di positività, 232 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.156 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%, non indicativa della tendenza reale perché rapportata al minor numero di tamponi effettuati nei giorni festivi.