Droga e un cutter in tasca: denunciato 33enne gambiano

Controlli dei parchi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente.



Nel corso della giornata di martedì diverse le pattuglia che hanno perlustrato i parchi che, vista anche la bella giornata, erano affollati di famiglie e persone che si dedicavano allo sport.

Al termine sono state identificate oltre 30 persone, sequestrati diversi grammi di sostanza stupefacente in prevalenza hashish e marijuana, segnalati alla Prefettura, quali assuntori, 5 giovani e denunciate due persone. Un 15enne ed un 17enne sono stati fermati e controllati all’interno del Parco Bizzozero e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish.

I rimanenti tre, tutti cittadini extracomunitari controllati all’interno del Parco Ducale nelle vicinanze del Palazzetto Eucherio Sanvitale, sono stati trovati con pochi grammi di hashish.



Nel corso dei controlli è stata identificata una 24enne italiana residente in provincia cui risultaun foglio di via da Parma. Condotta in caserma è stata denunciata per inosservanza delle prescrizioni.

Sempre all’interno del Parco, lato viale Piacenza, un soggetto identificato successivamente in un 33enne gambiano, alla vista della pattuglia gettava nella vegetazione un sacchetto e si dava alla fuga e subitoraggiunto e fermato. Recuperato il sacchetto che conteneva un cutter e pochi grammi di hashish.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di oggetti atti ad offendere.