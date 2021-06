Aggrediscono il cognato in un bar di Salso: due denunciati per lesioni

Sono stati identificati e denunciati per lesioni personali due tunisini, di 27 e 36 anni, protagonisti di una rissa avvenuta a Salsomaggiore, il 5 maggio.

In pieno giorno, davanti ai tavoli di un bar in via Matteotti, i due avevano dato vita a una violenta aggressione nei confronti di un connazionale, poi la fuga su un’auto scura.