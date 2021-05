Fuori da un bar, ubriaco, lancia scope e sgabelli: denunciato 39enne

Un 39enne di origine magrebine, in evidente stato di eccitazione e a torso nudo, è stato colto sul fatto sabato scorso a Bedonia, mentre era intento a danneggiare la gelateria “Il Portico”.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono giunti sul posto e hanno tentato di immobilizzare l’uomo, intento a minacciare e a sfidare le forze dell’ordine. Una volta bloccato, lo stesso ha tentato prima di divincolarsi e poi ha sferrato un pugno al volto all’indirizzo di un agente.

E’ stato infine caricato sulla vettura dei militari e condotto in caserma, dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni. Il 39enne, stando alle testimonianze raccolte, aveva rotto per terra una bottiglia di birra andando poi in escandescenza.

Successivamente, aveva afferrato la scopa con la quale la cameriera stava raccogliendo i cocci di vetro e aveva prelevato uno degli sgabelli del locale per lanciarlo contro gli avventori. Il Carabiniere colpito dal 39enne ha riportato contusioni al gomito guaribili in 5 giorni.

La titolare del locale, colpita da uno degli sgabelli, ha escoriazioni in diversi punti del corpo e ha ottenuto 7 giorni di prognosi.