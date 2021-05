Covid, a Parma ancora nessun decesso. Sono 28 i nuovi contagi

Sono 28 i nuovi casi di contagio da Covid-19registrati a Parma e provincia nelle ultime 24 ore, di cui 12 sintomatici. Per il quarto giorno consecutivo non ci sono stati decessi. In terapia intensiva ci sono 13 pazienti, uno in più rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 383.025 casi di positività, 263 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.132 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,3%.