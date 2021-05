Mezzani: auto contro un muretto, gravissimo 27enne

Paura nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 maggio a Mezzani Inferiore. Era da poco passata mezzanotte e trenta quando, per cause in corso di accertamento, un’auto si è schiantata contro un muretto. L’incidente, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: il conducente è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Ha riportato ferite molto gravi ed ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.