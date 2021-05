Droga e cutter in tasca al Parco Ducale: denunciati due gambiani

PUBBLICITÀ

Con lo scopo di accertare cosa stessero occultando sono stati identificati in un 25enne ed un 33enne di origini gambiane tutte e due in Italia senza fissa dimora.

All’interno della tasca sinistra del giubbotto indossato dal 25enne è stata rinvenuta una lama di un cutter della lunghezza di circa quattro centimetri parzialmente bruciata e sporca di hashish, mentre nel tascone laterale dei pantaloni indossati dal 33enne un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza hashish del peso circa 10 grammi e la lama di un cutter.



Dopo aver rinvenuto le lame e lo stupefacente, i militari hanno notavano che proprio difronte ai due soggetti, a pochi metri di distanza, erano presenti due sacchetti in cellophane di colore nero lasciati in terra e ben visibili, come se qualcuno dei presenti li avesse lanciati per liberarsene non appena vista la pattuglia.



Non si riusciva a vedere chi dei presenti avesse abbandonato gli involucri, che contenevano complessivamente circa 70 grammi di hashish.



I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di per spaccio e per porto di oggetti atti ad offendere.