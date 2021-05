Festa di nozze alla faccia del Covid: multati gli sposi e 60 invitati

Trovato il locale, hanno incaricato un wedding planner di organizzare il tutto per un festeggiamento, con oltre 60 invitati, in grande stile con musica dal vivo.

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, si sono imbattuti nella festa.



In base a quanto previsto dalle norme anti Covidche vietano i festeggiamenti all’aperto e al chiuso, la festa non poteva essere organizzata: per questo motivo i militari hanno interrotto il pranzo e provveduto a chiudere il ristorante per cinque giorni multando la 67enne legale rappresentante e gli sposi.

Nei prossimi giorni saranno sanzionati gli ospiti e sono in corso accertamenti per individuare il wedding planner.