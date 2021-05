D’Aversa: “Peccato per le occasioni sprecate”

“Credo che sotto l’aspetto dell’impegno i ragazzi abbiano dato il massimo, se analizziamo le due squadre in campo c’era una differenza di qualità che ha inciso sul risultato finale. Per numero di occasioni la partita è stata equilibrata, ma il risultato dice che il Sassuolo esce dal campo vincente per 1-3. Troppe le ingenuità nel concedere gol alle squadre avversarie, quando ci sono in campo tanti giovani può accadere, è un percorso di crescita che li riguarda; ma il rammarico maggiore è per le occasioni da gol create e non concretizzate, in alcune circostanze è stato bravo Consigli ma credo anche che la determinazione nel cercare di fare gol ha influito, oltre alla qualità del Sassuolo. La differenza con questi giocatori che arrivano in nazionale – come Berardi o Caputo – è che fanno le cose non tanto per farle ma con la cattiveria giusta, la differenza oggi è stata questa”.

“Non credo si debba fare un distinguo tra giovani e vecchi, quando si costruisce una squadra bisogna prendere giocatori forti, adatti al sistema di gioco del tecnico; se un giovane è forte, gioca. Lo ha dimostrato Bruno Alves che pur essendo più anziano è stato uno dei migliori in campo e questo deve farci riflettere”

“Credo che il sistema di gioco si scelga in base ai giocatori a disposizione, in questo momento di attaccanti esterni c’è solo Gervinho quindi bisogna adattare i ragazzi al sistema di gioco migliore. Stiamo giocando con il 5-3-2 che è un sistema che non mi fa impazzire ma siamo costretti in questo momento. Non è però tanto il sistema, quel che fa la differenza in una gara è come si interpretano determinate situazioni. Oggi abbiamo commesso alcune ingenuità singole come il calcio di rigore, pur dubbio che possa essere: ci siamo andati a creare una situazione di dubbio su una palla di facile lettura”

“Il Tardini per l’ultima volta vuoto? Me lo auguro. I risultati da quando non c’è la possibilità di seguire le gare dal vivo sono stati drammatici per noi. Questo dimostra che il pubblico ci ha sempre dato una grande mano e dove siamo riusciti ad ottenere risultati importanti, a parte quest’anno, il merito è di tutti, anche del pubblico che ha sempre spinto la squadra anche nei momenti di difficoltà”

“Ai nostri tifosi voglio dire che siamo dispiaciuti, molto, perché questo è stato veramente un brutto anno per noi. Loro ci hanno sempre supportato, abbiamo sempre cercato di dare il massimo per loro. Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo molto dispiaciuti per questo“. E’ questo il pensiero di Maxime Busi, difensore del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di oggi contro il Sassuolo: “Penso che nel primo tempo non abbiamo fatto abbastanza. Loro giocavano bene, velocemente. Abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo, non siamo riusciti a fare gol e ci dispiace. Faremo di tutto per tornare il prima possibile in Serie A. Questo è importante per i tifosi prima di tutto, perché sono sempre al nostro fianco e vogliamo ricambiare il loro affetto nei nostri confronti“.