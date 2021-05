Falsa vendita di un barboncino online, denunciata 31enne

Il 16 marzo, una 47enne residente in paese ha denunciato ai Carabinieri della Stazione di essere rimasta vittima di una truffa.



Il tutto ha avuto inizio a metà febbraio quando la donna si era imbattuta in un annuncio, su un sito di animali che riguardava la vendita di cuccioli di cane razza barboncino al prezzo di mille euro trattabili.



Poiché molto interessata ha contattato la venditrice, al numero indicato nell’inserzione.

Verificato la disponibilità dei cuccioli e ricevuto delle foto per scegliere quello che più le piaceva, dopo diverse telefonate è stato concordato il prezzo di vendita a 900 euro pagabili mediante bonifico o ricarica postpay.

La venditrice, tramite whatsapp fa presente di preferire la ricarica della carta.

Ottenuto il pagamento, la sedicente allevatrice, per rendere più veritiera la conclusione della compravendita ha inviato una email di conferma dell’avvenuto pagamento, della prenotazione del cucciolo e la data del ritiro dello stesso dopo lo svezzamento.

La 47enne dubbiosa sulla data della consegna, ha contattato la donna per ottenere maggiori informazioni ottenendo risposte sfuggenti.



Insospettita, dal cambio di atteggiamento, ga effettua una ricerca su internet con il nome ed il numero di telefono scoprendo che l’interlocutrice è definita persona poco affidabile.



Preoccupata di aver perso soldi e cane ha chiamato più volte la donna, ricevendo sempre risposte poco chiare fino a non ottenere più risposta.



A seguito della denuncia i carabinieri della Stazione hanno identificato la donna in una 31enne residente in provincia di Messina denunciandola per truffa.