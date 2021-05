D’Aversa: “In campo per la dignità”

PUBBLICITÀ

Alla lista degli infortunati si sono aggiunti anche Riccardo Gagliolo, Alberto Grassi e Juraj Kucka: “Penso che questa stagione sia impossibile da analizzare visto tutto quello che sta accadendo. Bisogna guardare alla gara di domani, un impegno difficile contro una squadra che è migliorata rispetto all’anno scorso in entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Stanno portando avanti un lavoro da molti anni e stanno ancora lottando per un obiettivo, un posto in Europa. Non sarà una partita semplice ma si scende sempre in campo partendo da 0-0 e sempre 11 contro 11. La classifica in questo momento ci vede ultimi, chi scenderà in campo dovrà farlo per evitare questo: ce lo impone la nostra dignità”.



Notiziario e convocati – Al termine della seduta di allenamento sostenuta oggi, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Sassuolo, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 21 calciatori:



Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Laurini, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Hernani Jr, Kurtic, Sohm, Traore.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè.