Covid – Vaccini over 40: via alle prenotazioni da lunedì 17 maggio

Prenotazione del vaccino anche per i nati fino al 1981. È questa la novità delle ultime ore.

Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, infatti, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni per i cittadini over 40 dal prossimo lunedì 17 maggio.

La campagna vaccinale avrà una nuova accelerazione: nei prossimi giorni verranno definite le modalità di prenotazione a livello locale.