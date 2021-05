Bar aperto alle 23: locale chiuso e multe da 400 euro ai 7 clienti

Controlli anticovid: si registra nel territorio parmigiano un generalizzato e responsabile rispetto delle regole, ma non mancano i casi in cui qualche trasgressore mette in discussione le ormai consolidate prescrizioni sanitarie.

Inoltre le volanti della Questura di Parma, con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale, hanno proceduto a multare il titolare di un bar sito nell’area nord di Parma e dei relativi avventori.

Alle 23, infatti, il bar – con la serranda semiabbassata – ospitava ancora clienti, tutti privi di mascherina, noncuranti del distanziamento e intenti a consumare bevande alcoliche all’interno.

Questa trasgressione non poteva passare inosservata. Allertata da alcuni residenti la Sala Operativa della Questura, sono state inviate sul posto le Forze dell’Ordine pronte a sanzionare chi di dovere.

Il risultato della trasgressione: chiusura del locale per 5 giorni e multe al titolare e ai 7 trasgressori presenti.