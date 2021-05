Krause: “Frustrazione e delusione, ma lavoriamo sul Parma del futuro”

“Dopo una stagione tumultuosa e difficile, ci troviamo di fronte a un epilogo che genera in tutti coloro che amano questo club un profondo senso di frustrazione e delusione”.

Lo scrive il presidente del Parma Krause dopo l’amara retrocessione.

Voglio però essere chiaro: la mia fiducia in questo club, nei suoi tifosi e in questa città rimane intatta. Con la nuova leadership che abbiamo portato a bordo siamo già al lavoro per costruire il Parma Calcio di . Per non parlare dei progetti per un Tardini rinnovato: uno Stadio che sarà l’icona del futuro.

Ai tifosi e alla città assicuro che continueremo a lottare ogni giorno, e daremo tutto ciò che abbiamo nelle restanti partite di Serie A. Prenderemo la nostra delusione e la tramuteremo in energia, per crescere più forti.

Nel fuoco, il ferro viene forgiato.

Il Parma non si arrende.

Forza Parma”

Kyle J. Krause