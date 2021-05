Coronavirus- A Parma 7 nuovi contagi. Morto un 70enne

Scendono i casi di contagio da Covid-19 nel territorio di Parma e provincia. Nelle ultime 24 ore le nuove positività sono state 7. C’è stato anche un decesso: si tratta di un uomo di 70 anni. In terapia intensiva ci sono 17 pazienti, uno in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 371.776 casi di positività, 641 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.062 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 5,8%, non è indicativa dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su.