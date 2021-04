Cinque chili di cocaina purissima nel doppio fondo dell’auto: arrestati tre albanesi

La droga, purissima, era nascosta nel doppio fondo di una Peugeut: i pusher aveva creato un nascondiglio molto ben studiato per la coca. Avevano creato infatti un complicato sistema che permetteva l’apertura solo con l’utilizzo di un telecomando. I militari però sono riusciti a scovarlo.

Si tratta di tre importanti grossisti che stavano per immettere sul mercato cittadino della droga il grosso quantitativo di coca che avrebbe fruttato circa 700 mila euro. La droga, infatti, era pronta per essere suddivisa in circa 10 mila dosi, per soddisfare la domanda dei tanti consumatori di Parma e provincia.

Tutto è nato da un controllo stradale, effettuato dai carabinieri in via Emilio Lepido alle ore 20.30 di ieri, martedì 27 aprile: un giovane 27enne albanese, che stava guidando la sua auto, è incappato in un posto di blocco. Si è fermato ma ha mostrato, da subito, agitazione. I carabinieri hanno quindi deciso di accompagnarlo in caserma per la perquisizione dell’auto: all’interno, nascosti nella plancia dietro all’impiato stereo, c’erano ben 30 mila euro in contanti, in banconate di vario taglio e suddivisi in mazzette chiuse con il cellophane.

La perquisizione si è allargata all’abitazione del giovane: in casa i carabinieri hanno trovato anche il fratello 22enne e un connazionale di 28 anni. L’ispezione ha portato al ritrovamento di 220 grammi di cocaina e 3 mila euro in contanti. All’interno di una seconda auto, le cui chiavi sono state trovate in casa, i militari hanno trovato altri 400 grammi di cocaina.