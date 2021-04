Durante una rissa, lascia il pitbull a un amico. Il cane scappa e aggredisce una ragazza

Il 22 aprile a Fidenza, in Piazza Matteotti, un gruppo di giovani, per futili motivi quali uno “sguardo di troppo” alla ragazza sbagliata, si sono affrontati con insulti reciproci e minacce. Uno di questi, tra i più attivi, aveva al guinzaglio un cane di grosse dimensioni. Intuendo che la cosa stava degenerando il ragazzo ha chiesto a un amico di tenere l’animale, ed è passato anche lui ai fatti, tra spintoni ai suoi oppositori e urla.

Quando gli animi si sono surriscaldati oltremisura il pitbull, probabilmente per istinto, si è scagliato contro una ragazza ventenne, fino a quel momento per lo più in disparte, che portava in braccio un cagnolino di piccole dimensioni. Tra le urla di panico e il fuggi-fuggi generale il cane non ha trovato altri bersagli e, nonostante i tentativi di tutti i presenti di calmarlo, ha azzannato la giovane al braccio che aveva allungato per difendersi, facendola cadere a terra. Il padrone è intervenuto troppo tardi, allontanandolo di peso e facendo perdere le proprie tracce.