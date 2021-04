D’Aversa: “Pensiamo a onorare la maglia”

Roberto D’Aversa parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata contro il Crotone: “I punti contano sempre perché la matematica non ci ha ancora condannati. La partita di oggi dimostra, nel periodo da quando sono qui, che continuiamo a commettere errori, anche dopo che l’avevamo ripresa. Questo dimostra che in questa categoria se commetti errori perdi”.

Come si spiegano i primi 45 minuti?

“Più che sfiduciata concediamo circostanze emblematiche. Inutile ragionare perché non vinciamo. Laddove fai tre gol ne prendi 4 gol con l’ultima in classifica per ora. Noi dobbiamo affrontare il seguito della A con la giusta attitudine perché indossiamo una maglia gloriosa, ma commettiamo troppi errori. Quando subisci gol da palla inattiva, se non sfrutti le occasioni o ti devi prendere un rigore come han fatto loro: manca malizia, manca leadership e in Serie A lo paghi. Inutile star qui a prendere in giro la gente”.

Lei ha numeri impietosi, solo otto punti. Rispetto al Parma delle scorse stagioni, che è successo?

“Io credo che in questa squadra ci sia molta fragilità e molto dipende dalle partite che potevamo portare a casa e non l’abbiamo fatto, sin dalla partita col Sassuolo in cui esordì Dierckx. Quella partita ha contribuito al resto del campionato, più volte potevamo portare risultato pieno anche con doppio vantaggio, ma ci siamo sempre fatti raggiungere. Credo che questa squadra abbia poca personalità perchè non ha i leader che se le prendano. Ci sono giovani di qualità e di futuro ma i numeri sono impietosi e non posso negarlo, mi assumo la responsabilità. Da quando sono arrivato tutto questo non si vede in campo, ma non capisco le motivazioni: un cambio così rispetto al passato avviene per tanti aspetti, ma molto dipende dalla fragilità e dalla personalità. Il Crotone oggi è passato in vantaggio e ha fatto morire la partita, noi no. Sono aspetti di inesperienza che puoi allenare difficilmente”.

Parma è una grande piazza, questa rosa è una base su cui lavorare?

“A livello di qualità non siamo da questa zona di classifica in cui siamo. Abbiamo lacune, commettiamo errori, il futuro sarà roseo con questo presidente. Noi ragioniamo sul presente, siamo un club glorioso e dobbiamo onorare la maglia. In questo momento ragioniamo su questo’anno, io non mi creo la problematica della categoria. A Parma dalla D si è riportata la squadra in A, i tifosi sono ripartiti dalla D e sanno cosa vol dire soffrire e noi dobbiamo trasmettere questo aspetto. Bisogna ragionare su chi vuol rimanere e chi noi. Io mi siederò con la società e ne parleremo. In questo momento pensiamo al presente e a finire con dignità”.

Le parole di Hernani – Al termine della sconfitta subita contro il Crotone, il brasiliano Hernani ha così parlato: “Mi fa piacere il gol di oggi e quelli che ho realizzato quest’anno, ma avrei cambiato tutto questo con il campionato dell’anno scorso che è stato più tranquillo di questo. Tutti noi abbiamo fatto poco, possiamo dare di più“. E’ questo il pensiero di Hernani, centrocampista del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di oggi contro il Crotone: “Quello che abbiamo fatto non ha aiutato per trovare una posizione di classifica migliore che è quello che vogliamo noi. Finché possiamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo onorare questa maglia che indossiamo, il Parma è un club importantissimo con una grande storia. Quello che dobbiamo fare è crederci fino alla fine“.



Si aspettava così la Serie A al suo arrivo in Italia?

“Giocavo allo Zenit, quando sono arrivato qui a Parma ho trovato tanta fiducia e il sorriso per giocare ancora a calcio. Quei dubbi che avevo sul giocare in un campionato importante e in una squadra importante sono andati via quando sono arrivato. Mi dispiace molto per questa situazione, non volevo che si creasse e volevo fare di più per questa squadra. Dobbiamo fare di più fino alla fine, onorare questa maglia“.