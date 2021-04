Passeggero positivo sull’autobus Case Barani – Fidenza il 13 aprile, appello dell’Ausl ai viaggiatori – TUTTE LE INFORMAZIONI

Passeggero positivo sull’autobus, appello dell’Ausl ai viaggiatori.

Tra i casi positivi notificati in questi giorni figura quello di una persona che, nelle giornate precedenti alla diagnosi, si è servita di mezzi pubblici per alcuni spostamenti. La circostanza è stata accertata dagli operatori della Sanità Pubblica nel corso dell’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti.