Italiani sempre più appassionati dal gossip. Quali sono quelli del momento?

Italiani e gossip, un binomio che cresce e si rinsalda di pari passo con la crescita del web e degli strumenti multimediali per accedere al mondo delle notizie. Secondo i dati diffusi da diverse fonti, nel nostro paese ci si rivolge ad internet prevalentemente per cercare notizie.

In tempo di Covid la tendenza è aumentata con riferimento alle news legate alla salute (amplificando, tra l’altro, la questione delicata delle fake news). Ma chi va in rete cerca anche svago, notizie ‘leggere’ per trascorre il tempo. Ed ecco che il gossip diventa ancora una volta uno dei temi più ricercati sul web.

Oggi accedere a questo genere di notizie è più semplice, basta collegarsi ad internet e seguire le pagine ufficiali di un qualche personaggio famoso (o presunto tale); non serve neanche più faticare per capire dove trovare notizie sulla vita di un vip. Sono loro stessi che, compreso il meccanismo, sfruttano in modo sapiente le loro pagine social per mettere in piazza la propria vita privata.

Quali sono le tematiche più ricercate in rete, sempre con riferimento a questo mondo? Vediamo da vicino alcuni dei gossip del momento su internet.

I reality show attirano sempre l’attenzione: Ai primi posti ci sono sempre i reality show ed i partecipanti che vi prendono parte: da Amici all’isola dei Famosi. Per quest’ultima trasmissione è soprattutto Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, a suscitare l’attenzione dei rotocalchi, cartacei ma anche virtuali. Stessa cosa dicasi per la trasmissione Amici, ormai un successo da anni, che ha visto passare tanti partecipanti i quali diventano icone dopo aver transitato dalle parti di Maria de Filippi, e le cui vite diventano quindi di massimo interesse per il gossip. Negazionisti e complottisti: per quanto possa sembrare strano e, in alcuni tratti, finanche perverso, perfino un argomento delicato come quello del Covid è diventato occasione di gossip. Soprattutto quando personaggi più o meno noti si schierano da una parte o dall’altra nell’annosa querelle tra negazionisti, complottisti e via via tutte le altre definizioni. L’ultimo, in ordine di tempo, Miguel Bosè, che in queste settimane si sta prendendo le pagine dei giornali di gossip per le sue teorie al riguardo. Il calcio: poteva mancare, in Italia, il calcio, ovvero lo sport più amato a livello nazionale? Ovviamente no. Anche perché sta diventano, a sua volta, un circo mediatico che attira spesso maggiore interesse per quello che gira intorno, piuttosto che non per ciò che accade nel rettangolo verde. Uno dei più bersagliati dal gossip è Zaniolo, astro nascente delle Roma e fermo ai box per una serie di infortuni che lo hanno bloccato nell’ultimo anno: la pausa forzata non ha comunque fatto passare in sordina le sue avventure extra campo ed i suoi flirt, veri o presunti.