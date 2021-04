Prova ad uscire dall’Esselunga pagando sei euro, ma ha il carrello pieno: arrestato 35enne

Proprio la mole del carrello ha indotto il personale di vigilanza ad effettuare il controllo a campione e constatare che in realtà l’uomo stava per perpetrare un furto.

Ricostruiti i fatti, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di tentato furto, reato aggravato dal mezzo fraudolento e per l’ingente valore della merce.

Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari .