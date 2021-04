Malattie di stagione e virus? Si possono combattere con la giusta alimentazione e gli integratori alimentari naturali

L’importanza di lattoferrina, quercetina, vitamina C Liposomiale e Zinco per potenziare il sistema immunitario

Coronavirus. Covid. Parole di cui ignoravamo l’esistenza, ma da un anno e qualche mese a questa parte sono entrate nella nostra testa…e nei nostri incubi.

Come ci si difende? Il vaccino, certo, e una buona dose di fortuna. Ma è fondamentale rafforzare le difese immunitarie per preparare il nostro corpo a combattere l’assalto da tutti i virus, non solo dal Covid.

Un’importante aiuto al sistema immunitario lo possono fornire gli integratori alimentari.. ma occhio alle bufale. E’ fondamentale siano “puri”, senza varianti chimiche, naturali insomma.

Un valido esempio sono quelli prodotti da Diamond Life, azienda parmigiana che propone, fra le numerose alternative di integratori naturali al 100%, Super Natural Immunity.

Il sistema immunitario è il principale sistema di difesa che interagisce contro i virus, principalmente per annientarne le capacitа patogenetiche.

Non possiamo prevedere quanto e quando la risposta immunitaria contro un patogeno sia protettiva, ma rinforzarlo è il primo passo.

Anche alcuni alimenti possono aiutare, ma attenzione alle false credenze. Molti sono stati in questo periodo i consigli sul valore di alcuni cibi: purtroppo svariati messaggi sono totalmente errati.

A marzo del 2020 il Ministero della salute, dedicando una specifica pagina del suo sito per smentire le diffuse notizie errate anche su alcuni prodotti alimentari per contrastare Covid-19, riportava ad esempio:

Mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus

può aiutare a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus FALSO L’aglio è un alimento con alcune proprietà antimicrobiche ma non ci sono evidenze di azione preventiva nei confronti del.

L’aglio è un alimento con alcune proprietà antimicrobiche ma non ci sono evidenze di azione preventiva nei confronti del. Mangiare tante arance e limoni previene il contagio perché la vitamina C ha azione protettiva nei confronti del nuovo coronavirus

previene il contagio perché la vitamina C ha azione protettiva nei confronti del nuovo coronavirus FALSO Non ci sono evidenze scientifiche che provino un’azione della vitamina C sul virus.

Non ci sono evidenze scientifiche che provino un’azione della vitamina C sul virus. Mangiare tante proteine aumenta l’efficacia del sistema immunitario

aumenta l’efficacia del sistema immunitario FALSO Non ci sono evidenze che superare la normale dose giornaliera di proteine raccomandata (0,8gr. per kg di peso corporeo, se non si svolgono attività fisiche pesanti) fornisca benefici al sistema immunitario.

A distanza di alcuni mesi, la mancanza di completa conoscenza dei meccanismi biologici di alcuni virus, oltre all’assenza di trattamenti efficaci contro la malattia e/o vaccini, ha fatto centrare ancor piщ l’attenzione sui fattori che possono compromettere il corretto funzionamento del sistema immunitario per combattere le malattie infettive.

Lo stato ottimale di specifici nutrienti è considerato fondamentale per mantenere i componenti immunitari all’interno della loro normale attività, aiutando ad evitare e superare le infezioni.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha, ad esempio, valutato e ritiene che sei vitamine (D, A, C, folato, B6, B12) e quattro minerali (zinco, ferro, rame e selenio) siano essenziali per il normale funzionamento del sistema immunitario.

L’articolo A Review of Micronutrients and the Immune System-Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection ci aiuta a comprendere meglio le componenti di base del sistema immunitario, compresi i micronutrienti chiave che contribuiscono alla funzione immunitaria.

In sintesi viene esaltata l’importanza dello stato ottimale dei 10 nutrienti ma, soprattutto, della Vitamina C e dello zinco per il sistema immunitario.

La revisione Dietary recommendations during the COVID-19 pandemic esamina le raccomandazioni di vari enti concludendo in sintesi:

I nutrienti chiave che supportano il sistema immunitario possono essere ottenuti attraverso componenti dietetici che includono cibi freschi (come frutta e verdura), pesce, carne magra, latticini, acqua e altre bevande non zuccherate, grassi salutari

che possono essere ottenuti attraverso componenti dietetici che includono cibi freschi (come frutta e verdura), pesce, carne magra, latticini, acqua e altre bevande non zuccherate, grassi salutari Una dieta sana può anche ridurre il rischio di, o aiutare a controllare, ipertensione, diabete, obesitа e atrofia muscolare, che sono tutti fattori di rischio per le infezioni da virus o batteriche.

può anche ridurre il rischio di, o aiutare a controllare, ipertensione, diabete, obesitа e atrofia muscolare, che sono tutti fattori di rischio per le infezioni da virus o batteriche. Non sono noti integratori che possono prevenire Covid-19, tuttavia, nelle popolazioni a rischio di carenza, gli integratori possono mitigare i rischi per la salute pubblica associati a Covid-19

che possono prevenire Covid-19, tuttavia, nelle popolazioni a rischio di carenza, gli integratori possono mitigare i rischi per la salute pubblica associati a Covid-19 L’allattamento al seno aiuta il sistema immunitario del bambino, proteggendolo da virus e infezioni batteriche.

Da coordinare ad un’alimentazione adeguata, appunto, un integratore completo e naturale come Supernatural Immunity di Diamond Life: la formula completa contro i virus, a base di lattoferrina, quercetina, vitamina C Liposomiale e Zinco.