Covid – L’Emilia Romagna torna arancione da lunedì

L’Emilia-Romagna dunque sarà di nuovo arancione da lunedì 12 o al più tardi da martedì 13 prossimo. Con l’indice Rt sotto l’1 e il virus che dunque corre meno, fondamentale è il dato dell’incidenza ogni 100 mila abitanti, che deve restare sotto la soglia limite di 250.

A Bologna, per dire, è a 219. Sarà un piccolo ritorno alla luce, almeno per i negozianti che potranno riaprire, dopo un mese di zona rossa per tutta la regione (dal 15 marzo) e addirittura 5 settimane per l’area metropolitana (dal 4 marzo).