Interior design: il successo degli arredi artigianali Made in Italy

Abitazioni, uffici e strutture ricettive riscoprono il fascino dell’arredamento Made in Italy. Le ultime tendenze in fatto di interior design, infatti, premiano l’eccellenza delle proposte artigianali italiane per valorizzare al meglio qualsiasi genere di ambiente.

Un fenomeno legato all’alta qualità e all’importante impatto estetico assicurato da queste soluzioni. In particolare, si va alla ricerca di creazioni artigianali quando è di primaria necessità favorire il massimo comfort per la famiglia, gli ospiti e i clienti.

Per questa ragione, è possibile notare un incremento di vendite in particolare per quello che riguarda divani, letti e poltrone artigianali, elementi indispensabili per allestire piccole o grandi zone da dedicare al relax o al riposo. In merito alla richiesta di questi articoli, inoltre, è interessante notare come sempre più privati, aziende e strutture ricettive stiano optando per l’acquisto online, affidandosi ai portali e-commerce delle migliori aziende del settore.

A tal proposito, tra le realtà di maggiore rilievo in quest’ambito è possibile annoverare, per esempio, Vama Divani, azienda specializzata nella realizzazione artigianale di divani, poltrone e letti dallo stile unico, con proposte che spaziano dal moderno al vintage, passando per evergreen intramontabili.

Divani artigianali: i modelli con cui valorizzare ogni ambiente

Il divano costituisce il complemento d’arredo per eccellenza, si tratta di un vero e proprio protagonista dell’ambiente, sia in un’abitazione privata che all’interno di un ufficio, di uno studio o negli spazi comuni di un hotel.

Tra le proposte di divano suggerite dagli interior designer non manca, nemmeno quest’anno, un evergreen come il Chesterfield che con le classiche imbottiture e la tipica lavorazione capitonné rappresenta un vero e proprio must per chi ama le atmosfere raffinate ed eleganti.

Che sia a due o più posti o che si presenti in colorazioni classiche come il verde bottiglia e il marrone o in tinte pastello che strizzano l’occhio alle ultime tendenze, un divano Chesterfield arreda in maniera importante sia un salotto privato che la sala d’attesa di uno studio professionale.

Oltre ai divani Chesterfield, in ogni caso, gli amanti dello stile vintage possono guardare a proposte artigianali con strutture in legno con alcuni elementi a vista, come braccioli e gambe. Per quanto riguarda i materiali, in questo caso spazio alla similpelle più o meno decorata e lavorata, così come al tessuto sfoderabile.

Le ultime tendenze premiano i grandi cuscini e, guardando alle tonalità, le tinte chiare, ideali per riflettere al meglio la luce naturali. Non mancano, in ogni caso, anche proposte all’ultima moda dalle sfumature più scure, a cui gli interior designer suggeriscono di abbinare un bel tappetto.

Per quanto riguarda le proposte dai tagli moderni, invece, è possibile notare come prevalgano forme caratterizzate da linee miste, in cui spesso il curvilineo si alterna alla spigolosità, per creare un impatto estetico molto gradevole.

Le poltrone artigianali con cui donare comfort in casa e in ufficio

Le poltrone sono perfette per l’ufficio ma anche per arricchire di ulteriore comodità la zona living, così come per essere inserite nello studio della propria abitazione.

Creare una postazione di lavoro il più possibile funzionale e pratica anche in casa, infatti, è diventata una delle priorità del momento, in cui l’emergenza sanitaria ha determinato un forte incremento dello smart working. La parola d’ordine, quindi, è “comodità”, specialmente se occorre rimanere al computer o comunque alla scrivania per molte ore nel corso della giornata. Per questo il consiglio è di optare per soluzioni artigianali ergonomiche, in grado di assicurare una corretta postura e sostenere al meglio la colonna durante il lavoro.

Per quanto riguarda le tonalità, al giorno d’oggi le tendenze guardano alle tinte pastello, che vanno ad affiancarsi alle proposte più scure – soprattutto in nero – intramontabili, con cui è possibile valorizzare al meglio ogni ambiente dell’ufficio.

Creare una zona notte di tendenza con i letti artigianali

Per quanto riguarda la zona notte, al giorno d’oggi stanno riscontrando grande successo le soluzioni salva-spazio, ideali per ambienti e camere dalle dimensioni più contenute.

Molto apprezzati risultano, a questo proposito, i letti con contenitore, che permettono di poter contare su un vano extra, oltre all’armadio della stanza, in cui poter riporre qualsiasi cosa, e il letto singolo con letto estraibile, che consentono di poter contare su una maggiore superficie calpestabile durante le ore della giornata.

Negli ambienti più spaziosi, invece, è possibile anche in questo caso optare per proposte classiche, come il letto Chesterfield o le proposte con testata in capitonné, oppure guardare alle ultime tendenze in fatto di home living e scegliere proposte dalle forme più insolite, come i letti a barca, quelli a conchiglia oppure quelli dallo stile orientale.

Anche in questo caso, l’importante sarà optare per la qualità artigianale del Made in Italy, così da assicurarsi, a prescindere dalla scelta fatta, un riposo sereno e senza interruzioni nel corso della notte.