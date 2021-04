Covid? Si può ridurre il rischio di infezione grazie alla vitamina D

“Vitamina = ammina della vita”: con questo nome lo scienziato polacco Casimir Funk identificò, nel 1912, un nuovo composto organico essenziale alla vita dell’uomo.

Dai suoi studi nacquero ricerche che portarono a identificare nuove vitamine: ad oggi se ne conoscono 13.

Le vitamine fanno parte della categoria dei micronutrienti: sostanze di cui bastano piccolissime quantità per soddisfare le richieste biologiche dell’organismo, come, ad esempio, la Vitamina D.

Tuttavia, sebbene alcune di esse siano prodotte autonomamente dal nostro corpo, la maggior parte delle vitamine dev'essere necessariamente introdotta attraverso l'alimentazione, oppure attraverso integratori.

Generalmente infatti le vitamine prodotte dal corpo sono insufficienti per coprire i reali fabbisogni dell’organismo e solo gli alimenti di origine vegetale rappresentano la risorsa vitaminica più importante per l’uomo.

Curiosità sulle vitamine – Non tutte le vitamine sono indispensabili per la vita degli animali, poiché alcuni di essi sono in grado di produrle autonomamente. Ad esempio la vitamina C non è essenziale per le mucche.

Alcune vitamine invece, come la vitamina D, derivano da altre sostanze chiamate provitamine: vengono trasformate nella loro forma attiva dall’organismo stesso in seguito alla loro ingestione.

Conosciamo meglio la Vitamina D che appartiene al gruppo delle Liposolubili, che secondo recenti studi internazionali, può ridurre il rischio di prendere l’infezione da Covid-19 e aiutare il processo di guarigione in quanto aiuta a diminuire la velocità di replicazione del virus, riduce il rischio di influenza e riduce l’infiammazione dei polmoni.

Il colecalciferolo è un integratore pensato per rafforzare lo scudo immunitario contro virus e influenze stagionali.

Le forme di vitamina D più comuni e importanti per il nostro organismo sono le Vitamine D2 e D3. La principale fonte di Vitamina D è rappresentata dalla vitamina D3 (colecalciferolo) che viene sintetizzata dalla cute per effetto dei raggi ultravioletti.

La vitamina D3 è indispensabile nella prevenzione dell’osteoporosi e per il rafforzamento osseo, favorisce l’assorbimento del calcio nelle ossa, ed è fondamentale per rafforzare il sistema immunitario e mantenerlo efficace: negli ultimi anni se ne è scoperto il grande potenziale di riequilibratore immunitario. La vitamina D rinforza le ossa, favorisce l’assorbimento intestinale e renale di calcio e fosforo, rinforza il sistema immunitario e aumenta il livello di energia e vitalità.

La vitamina D3, nella sua forma liquida risulta di facile assunzione.