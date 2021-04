Spaccio in Via Argini: denunciato un 33enne (e 4 multe “anticovid”)

Intervento, ieri, di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Parma Centro all’incrocio tra Via Lusignani e Strada Argini all’interno del parcheggio pubblico. Un’autovettura era ferma con il motore acceso con quattro giovani a bordo. Gli uomini dell’Arma si sono insospettiti da una serie di aspetti, hanno quindi iniziato una perquisizione. All’interno del veicolo, poi, si è avvertito subito un forte odore di “marijuana” e, poco dopo nel bagagliaio, ben occultata tra diversi utensili da lavoro, è stata rinvenuta una busta con chiusura ermetica, contenente sostanza stupefacente, sempre “marijuana”, per 55 grammi. Lo stupefacente è risultato di totale proprietà del conducente del mezzo, identificato in un 33enne di Parma.

A seguito del ritrovamento i militari hanno perquisito anche il giovane e, nella tasca dei jeans è stato trovato un bilancino di precisione con residui di “marijuana” e nel portafoglio la somma contante di 400 euro. Il 33enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A suo carico sono stati redatti i verbali di contestazione amministrativi riguardanti la patente di guida. Tutti e quattro sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme covid-19. La sostanza stupefacente, il denaro e la bilancia di precisione sono stati sottoposti a sequestro.