Borgo Parente, il parrucchiere (abusivo) è in casa: 15mila euro di multa. Sanzionati (anche) 7 clienti

In tutta la provincia, sono stati tanti i controlli effettuati in questi giorni pasquali dalla pattuglie dei carabinieri, disposte sul territorio in modo capillare dalle compagnie che dipendono dal comando provinciale. Complessivamente, sabato sono state identificate quasi 400 persone ed ispezionati oltre 70 esercizi commerciali. In città, 11 persone e 2 esercizi commerciali sono stati sorpresi a non rispettare le disposizioni previste dalla “zona rossa”. Ieri, nel corso di un servizio che ha visto il concorso di pattuglie dell’Arma territoriale, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in borgo Parente in un’abitazione è stato scoperta un’attività abusiva di parrucchiere.

Al legale rappresentante un 58enne della Repubblica Domenicana sono state contestate violazioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività e lavoro irregolare per una somma di oltre quindicimila euro.