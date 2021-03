Fidenza e Soragna passate al setaccio: multato un 50enne che prendeva un caffè fuori provincia

Diversi uomini e mezzi della compagnia carabinieri di Fidenza più il supporto dell’unità cinofila di Bologna: questa la forza messa in campo ieri sera per un servizio rinforzato di prevenzione che per circa sei ore ha controllato i territori delle città e di Soragna.

I carabinieri hanno identificato un totale di oltre cinquanta persone, verificando principalmente il rispetto della normativa per il contenimento della pandemia.