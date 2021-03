Il Covid entra in Via Burla: 11 detenuti e 37 agenti positivi

A seguito del focolaio di coronavirus che si è sviluppato nel carcere di Parma nei giorni scorsi, l’Azienda Usl rende note le azioni messe in campo, per contenere il contagio e mettere in sicurezza agenti e detenuti.

“La settimana scorsa, con la positività al coronavirus riscontrata in 2 agenti del GOM, il corpo speciale dedicato alla sorveglianza della sezione 41 bis degli Istituti Penitenziari di Parma, è subito scattato il protocollo per la gestione dell’emergenza covid-19 – spiega Romana Bacchi, subcommissaria sanitaria dell’Azienda Usl di Parma – Sono quindi state realizzate tutte le azioni mirate a ricercare casi di positività e mettere in quarantena o in isolamento i soggetti coinvolti per interrompere la catena del contagio. Tutto ciò – conclude la subcommissaria – in stretto raccordo e in collaborazione con la direzione del carcere, da subito informata al pari di tutte le autorità competenti”.