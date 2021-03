Covid – Dopo 21 giorni di quarantena si torna “liberi” senza tampone negativo

L’ordinanza con cui il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, metteva la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena in zona rossa a partire dal 4 marzo scorso, è scaduta e da ieri non è più valida.

Cade così l’obbligo di avere un tampone negativo per concludere la quarantena: al ventunesimo giorno d’isolamento, insomma, basterà l’assenza di sintomi da una settimana.L’ha confermato, in conferenza stampa, l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, che spiega che l’obbligo di tampone negativo era stato introdotto «in via precauzionale» in un momento in cui si stavano ancora studiando le varianti. «In base alle indicazioni sulle misure di prevenzione in tema di varianti noi avevamo preso questo tipo di orientamento. Adesso invece si torna alla situazione precedente, cioè all’uscita dalla quarantena senza necessità di tampone», afferma Donini.