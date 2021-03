Finta vincita di un premio, truffa un anziano: denunciato 50enne parmigiano

PUBBLICITÀ

Il premio era una pinza per insalata che i due gli hanno consegnato qualche giorno dopo a casa e, nella stessa occasione hanno raggirato la loro vittima facendogli firmare un assegno da 900 euro, versato poi sul conto di una ditta bresciana, specializzata nel commercio di prodotti per l’igiene e la depurazione.

Ma non è finita, perché i due agenti di vendita si sono successivamente presentati a casa del pensionato e, dopo averlo di nuovo raggirato, gli hanno fatto firmare l’apertura di un finanziamento, per un importo di circa 7 mila euro, destinato all’acquisto di un materassino, un copri materassino e uno strumento per la magnetoterapia.

L’anziano, intuito che la cosa “puzzava”, si è rivolto ai carabinieri che hanno effettuato tutte le indagini del caso e, tra le altre cose hanno appurato che l’assegno era stato immediatamente incassato dai due uomini, a differenza di quanto indicato sul contratto di finanziamento su cui era invece riportato che in quella data era stato versato un anticipo di 900 euro per definire la pratica.

A quel punto i carabinieri di Ponte dell’Olio hanno denunciato a piede libero i due agenti di vendita con l’accusa di truffa in concorso.