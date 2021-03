Covid – Il Maggiore si riorganizza: le attività ambulatoriali al padiglione Centrale

A seguito della riorganizzazione che ha subìto l’Ospedale Maggiore per rispondere all’emergenza Coronavirus, diversi ambulatori spostano la loro sede al padiglione Centrale (ex Monoblocco, pad 6), quarto piano, a partire da martedì 23 marzo.

In particolare – spiega l’Azienda Ospedaliero-Universitaria – si tratta di ambulatori fino ad ora collocati al padiglione Clinica medica (pad.26) per alcune visite e prestazioni di Gastroenterologia, Neurochirurgia, Ginecologia, Clinica geriatrica e Geriatria. L’ambulatorio di Cardiologia invece si sposta alla Torre delle medicine (pad 1), primo piano, a fianco degli ambulatori chirurgici. Restano invece al padiglione Clinica medica gli ambulatori di Clinica e terapia medica – in particolare le specialità endocrinologiche- che cambiano solamente di piano, salendo al primo dello stesso padiglione. Gli spazi così liberati al padiglione Clinica medica sono da ora predisposti per accogliere malati con necessità di ricovero.

Nessuna attività specialistica è rinviata: tutti i pazienti già prenotati ricevono in queste ore una comunicazione telefonica con la indicazione della nuova sede. Appositi cartelli segnaleranno sul posto i trasferimenti.

Si ricorda all’utenza che, in considerazione della emergenza Coronavirus, non è previsto l’ingresso degli accompagnatori negli ambulatori, tranne in caso di pazienti minori o con disabilità. A tutti è richiesto di presentarsi in modo puntuale, indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani e mantenere la distanza di almeno un metro.