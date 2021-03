Covid, Donini: “Emilia Romagna rossa anche dopo Pasqua”

Con ogni probabilita’ l’Emilia-Romagna restera’ in zona rossa anche dopo Pasqua. L’ordinanza in scadenza per il 29 marzo dovrebbe infatti essere confermata alla luce dei dati epidemiologici che vengono dalla regione.

“Finche’ i ricoveri non torneranno sotto il livello di guarda consigliamo la permanenza delle misure di contenimento”, sottolinea Donini

L’assessore poi chiarisce: “Noi non ci auguriamo di rimanere sempre in zona rossa, ma vogliamo che si alleggerisca la situazione dei contagi e dei ricoveri e questo prima succede meglio e’”.