87enne perde l’orientamento di notte in centro: riportata a casa dalla Polizia

Lunedì notte alcuni poliziotti si sono imbattuti neipressi di Piazza Garibaldi in un’anziana signora in apparente stato di difficoltà.

La donna di 87 anni camminava in direzione di Via Mazzini in evidente stato confusionale e del tutto disorientata. Nonostante il freddo intenso delle ore notturne la donna indossava solo una leggera vestaglia e un pigiama.