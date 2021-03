Con un’ascia fa strage di vetri di auto parcheggiate in via La Spezia

Con un’ascia fa strage di vetri di auto parcheggiate in via La...

Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19.30, i carabinieri di San Pancrazio sono intervenuti in via La Spezia, a seguito della chiamata al numero di Pronto Intervento 112, in quanto era stato segnalato un uomo che brandendo un ascia danneggiava diverse autovetture parcheggiate davanti al locale “Sound Cafe”. Giunti sul posto i militari hanno constatato che i mezzi coinvolti erano 5 ed a tutti sono stati distrutti i vetri.

Le testimonianze, raccolte per avviare le ricerche, hanno consentito di accertato che l’uomo è giunto nel parcheggio a bordo di un furgone di colore bianco in compagnia di un altro soggetto. Sceso, ha iniziato a colpire i mezzi per allontanarsi a tutta velocità facendo perdere le tracce. Verso le ore 21.30, con il parcheggio deserto in quanto ultimati i rilievi e le pattuglie si erano allontanate, il furgone con le due persone a bordo è ricomparso e l’uomo questa volta danneggiava 3 mezzi.

La pattuglia, immediatamente giunta in quanto impegnata in zona per le ricerche, non riusciva a fermare il mezzo che si allontanava. L’attività d’indagine, grazie all’acquisizione dei filmati delle diverse telecamere di sorveglianza presenti in zona, alle descrizioni fornite dai testimoni che hanno assistito agli episodi è a buon punto per identificare i vandali.