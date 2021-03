Controllo in via Trento, invece dei documenti aggredisce i carabinieri

Proseguono i controlli straordinari del territorio, disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Parma, nelle aree sensibili della città. Ieri sera, i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Parma mentre transitavano in via Trento hanno notato un uomo che, alla loro vista aumentava l’andatura e svoltava, come per scappare, in via Monte Corno. sospetti fondati per gli uomini dell’Arma, una volta intercettato, infatti, l’uomo si è proprio dato alla fuga. Raggiunto, invece di consegnare i documenti ha aggredito i militari. A fatica sono riusciti ad immobilizzarlo e farlo entrare in auto.

Portato in caserma, veniva identificato in un cittadino nigeriano del 1984, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia ed arrestato per resistenza pubblico ufficiale.