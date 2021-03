A fari spenti con 50 grammi di cocaina in macchina, aggrediscono i carabinieri: due arresti

A fari spenti con 50 grammi di cocaina in macchina, aggrediscono i...

Ieri sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma in via Volturno hanno deciso di controllare un’autovettura che procedeva a fari spenti.

Hanno affiancato il mezzo e intimato l’alt al conducente, mostrando la paletta ed attivando i segnali luminosi ed acustici: invece che fermarsi, il conducente ha accelerato bruscamente, fuggendo. L’inseguimento ad altissima velocità è finito sulla tangenziale, direzione Reggio Emilia, all’altezza dell’uscita di strada Farnese.

Una volta fermi i militari hanno più volte ordinato agli occupanti di scendere con le mani ben vista, ma all’improvviso sono usciti e hanno aggredito i carabinieri che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzare i fuggitivi.

Portati in caserma sono stati identificati in un 27enne ed un 25enne di origine nigeriana, entrambi gravati da precedenti di polizia.

Dopo una perquisizione personale sono stati trovati in possesso cinque involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 50 grammi di cocaina e la somma contante di circa 150 euro.

Per questo il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 24enne è stato arrestato per resistenza e violenza.