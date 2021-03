Chiusi altri due bar e sanzionati i clienti ai tavoli

I controlli sono proseguiti anche ieri: nella zona di via Morse gli agenti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni inerenti l’attività irregolare di somministrazione di cibi e bevande di un bar. L’intervento tempestivo ha consentito di accertare diverse violazioni alla normativa anticontagio, compreso il fatto che i clienti venivano serviti ai tavoli: tre clienti sono stati sorpresi seduti ai tavolini mentre mangiavano e bevevano. I tre sono stati identificati e sanzionati, così come il gestore del bar. Anche in questo caso è scattato il provvedimento di chiusura di cinque giorni per il pubblico esercizio.

L’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, ha espresso gratitudine per l’attività messa in campo dagli agenti. “I controlli – ha rimarcato – sono fondamentali per garantire il rispetto di normative emergenziali in un periodo di forte diffusione del virus e continueranno anche nei prossimi giorni, per dare riscontro alle numerose segnalazioni di violazioni delle norme da parte della cittadinanza e per garantire la sicurezza anche da un punto di vista sanitario”.