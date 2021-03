La scrittrice 13enne Elena Mora nominata da Mattarella Alifere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di «Alfiere della Repubblica» a giovani che nel 2020 si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia. Accanto ai 28 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive, che traggono anch’esse ispirazione dai valori di altruismo e dal profondo senso di responsabilità, in questo periodo di emergenza sanitaria.

Fra di loro c’è anche la parmigiana Elena Mora, 13 anni, premiata “per il suo impegno e le sue qualità di scrittrice, coltivate sin da quando era più piccola e ora sbocciate nel primo romanzo.