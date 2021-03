Fan di Ornella Vanoni e assetato di Tequila: due ladri denunciati dalla Polizia

Lunedì mattina una Volante della Polizia di Stato è intervenuta alla Feltrinelli di Via Farini – su segnalazione da parte del direttore del punto vendita – per fermare un ladro.

Un parmigiano di 64 anni è stato sorpreso a rubare alcuni articoli. Dopo aver stazionato in libreria per più di due ore, si era ritirato nel bagno per poi uscire di tutta fretta.