Covid – Aumentano i ricoveri. E il Barbieri torna ad essere “Covid Hospital”

Sono in tutto 210 i pazienti ricoverati, di questi, 182 sono attualmente positivi, mentre 28 pazienti si sono negativizzati ma necessitano ancora di cure ospedaliere.

Il 30% dei ricoverati ha un’età inferiore ai 65 anni. L’età varia tra i 31 e i 95 anni. Il 44% sono donne e il 30% ha un età inferiore ai 65 anni.

“I ricoveri sono in netto aumento, ma la situazione è sotto controllo – precisa la professoressa Meschi –. Dobbiamo tuttavia fermare i contagi e il mio appello è rivolto ai giovani e al loro senso di responsabilità. Mascherine e distanziamento sono misure fondamentali. I giovani rischiano di essere vettori del virus con effetti non drammatici per loro ma ben più pesanti per i loro famigliari”.

Per fare fronte alla pressione e all’aumento dei ricoveri, l’ospedale si riorganizza: tutti i quattro piani del padiglione Barbieri tornano a essere a disposizione dei pazienti Covid come già era avvenuto in occasione della prima ondata dell’epidemia. In pratica trasloca il padiglione 26 della Clinica geriatrica. Con questo assetto il Covid hospitale sale a 256 posti letto.