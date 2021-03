Covid – Parma rimane arancione, per ora. Ma per l’Europa siamo rosso scuro

Covid – Parma rimane arancione, per ora. Ma per l’Europa siamo rosso...

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze. La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. Il Ministro della Salute ha firmato anche le nuove ordinanze per passare in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L’Emilia Romagna rimane arancione. La decisione sarebbe dovuta anche alle differenze che ci sono fra i vari territori della provincia: per Bologna e Modena, le due zone maggiormente sotto pressione, è già infatti stata istituita la zona rossa, mentre Rimini, Ravenna, Cesena e Reggio Emilia sono in ‘arancione scuro’. Non si esclude, peraltro, che nei prossimi giorni vengano presi in considerazione ulteriori, localizzati, inasprimenti delle restrizioni.