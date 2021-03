Feste in casa a Lesignano e Madregolo: multati 8 ragazzi e 19 adulti. Chiuso per 2 giorni un bar di Busseto

Borgo Val di Taro – Domenica, i militari della stazione di Berceto, nel corso del servizio perlustrativo, hanno fermato a bordo di una motocicletta un 35enne di Sorbolo. Il centauro ha deciso, vista anche la bella giornata, di fare un giro uscendo dal proprio comune senza un valido motivo. Elevata una sanzione di 400.

Collecchio – Venerdì sera i carabinieri della stazione di Collecchio sono intervenuti in un’abitazione di Madregolo dove era stato segnalato un party con musica ad alto volume. La pattuglia, constatava che all’interno di un’abitazione nella frazione del Comune si trovavano 19 persone, tra i 20 e i 40 anni, intente a festeggiare, senza osservare alcun tipo di distanziamento sociale e in violazione delle basilari norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Dopo aver identificato tutti i presenti, si è proceduto a sanzionarli amministrativamente per la violazione delle norme sanitarie in vigore e la festa è stata immediatamente interrotta. Sempre nel corso dei controlli del territorio durante il week-end i Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno elevato tre sanzioni amministrative a persone che non rispettavano il distanziamento o non indossavano correttamente i dispositivi di sicurezza.

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza sono intervenuti nei pressi del piazzale antistante il campo da calcio dove è stata segnalata la presenza di una decina di ragazzi assembrati che si intrattenevano senza indossare le mascherine e non rispettando le distanze. I militari, giunti sul posto, hanno identificato i giovani, alcuni minorenni, tre dei quali oltre tutto residenti in altri comuni della Provincia. A tutti è stata elevata la sanzione amministrativa e per i minori l’affidamento ai genitori.