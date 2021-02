Positivo al Covid e in quarantena, esce per una passeggiata: denunciato 19enne

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 19enne residente in paese per inosservanza delle disposizioni previste in caso di positività al virus.

Lo stesso, sottoposto a quarantena, ha violato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.