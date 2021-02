Si spaccia per poliziotto per viaggiare gratis sui treni: denunciato 44enne

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Parma, nel corso dei recenti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario hanno denunciato in stato di libertà un quarantaquattrenne italiano residente in provincia di Parma che, mostrando un distintivo simile a quello in possesso del personale di Polizia, si spacciava per appartenente alla Polizia di Stato cercando di viaggiare sui convogli regionali senza pagare il relativo biglietto.

L’individuo, segnalato dal personale ferroviario di bordo e rintracciato dai veri Agentidi Polizia, è stato trovato in possesso anche di un paio di manette simili a quelle in uso agli operatori delle Forze dell’Ordine.